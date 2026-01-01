Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Krádež věcí ze sklepní kóje

Zloděj způsobil škodu za téměř 3 tisíce korun. 

Policisté pátrají po pachateli, který se přesně nezjištěné době od 11. dubna do 2. května letošního roku vloupal do sklepní kóje jednoho z domů v Berlínské ulici v Táboře. Po násilném překonání petlice vnikl do jedné ze sklepních kójí, z které odcizil kufřík s nářadím, fotbalový míč, dva plechové a jeden plastový kanystr a visací zámek. Majiteli tím způsobil škodu za téměř 3 tisíce korun.

Na místě je tak připomenout důsledné zamykání vstupních prostor do domů, častou kontrolu sklepeních prostor a rovněž tak všímavost obyvatel k jedincům či skupinkám osob, které ve vstupním prostoru domu nemají co dělat. Podezřelý pohyb neznámých osob hlaste prosím na lince 158.

por. Bc. Lenka Pokorná    krpc.tisk@policie.gov.cz                                                                                                                                         tisková mluvčí a preventistka                                                                                                                                                                                  5. května 2026    

