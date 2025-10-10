Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Krádež v drogerii objasněna
Jedna dvojice si v prodejně vybrala zboží za více jak 19 000 korun, platit se jim za něj už ale nechtělo. (Hlasová schránka 974 236 116)
Prachatičtí policisté sdělili podezření 61letému muži z Prachaticka a 33leté ženě z Plzeňska z přečinu krádeže. Oba podezřelí navštívili ve druhé polovině srpna jednu z drogerií v Prachaticích, ve které se jim zalíbilo nejedno zboží. Šlo především o pleťovou a dekorativní kosmetiku, vhod jim přišly i parfémy. Vybrané zboží však neskončilo na pokladním pultu, ale ukryté v tašce, kterou měla žena při sobě. Prachatickým policistům se oba výtečníky podařilo dopadnout a krádež zboží za více jak 19 000 korun tak objasnit. Policisté přečin řeší formou zkráceného přípravného řízení, proto se podezřelí budou muset ze svého jednání do dvou týdnů zodpovídat před soudem, kde jim v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.
por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz
10. října 2025