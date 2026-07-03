Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Krádež sena
Odcizení 15 kusů balíků si mohl někdo všimnout, policisté žádají o spolupráci.
Netoličtí policisté zahájili úkony trestního řízení ve věci přečinu krádeže. Dosud neznámý pachatel odcizil během uplynulé neděle až úterý celkem 15 kusů balíků sena, které byly volně položené na travnaté ploše v katastru obce Hrbov u Lhenic. Majiteli krádeží vznikla škoda za bezmála 20 000 korun. Netoličtí policisté nyní po pachateli pátrají.
Netoličtí policisté zároveň žádají případné svědky události o informace, které jim můžete poskytnout na telefonním čísle 974 236 720 nebo prostřednictvím tísňové linky 158.
por. Bc. Martina Joklová, krpc.tisk@policie.gov.cz
3. července 2026