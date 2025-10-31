Policie České republiky  

Jihočeský kraj

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Krádež přípojného vozidla

Majiteli odcizeného vozíku vznikla škoda za nejméně 30 000 korun. (Hlasová schránka 974 236 116) 

Prachatičtí policisté zahájili úkony trestního řízení ve věci přečinu krádeže. Dosud neznámý pachatel odcizil bez použití násilí během úterý až čtvrtka tohoto týdne z oploceného pozemku v obci Chroboly přívěsný vozík značky Lider 1L2, registrační značky 9C51542. Majiteli vznikla krádeží škoda za nejméně 30 000 korun.

Prachatičtí policisté po odcizeném přívěsném vozidle vyhlásili pátrání a zároveň žádají případné svědky o informace, které jim můžete poskytnout na telefonním čísle 974 236 700 nebo prostřednictvím tísňové linky 158. Děkujeme.  

por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz
31. října 2025

