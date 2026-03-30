Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Krádež paliva
Pachatel z nákladního vozidla odcizil nejméně 226 litrů motorové nafty.
Netoličtí policisté zahájili úkony trestního řízení ve věci přečinu krádeže. Dosud neznámý pachatel se během uplynulého víkendu vloupal do palivové nádrže nákladního vozidla Mercedes Benz, které bylo zaparkované ve volně přístupném areálu jedné firmy v obci Malovice, část Krtely. Z nádrže poté neoprávněně odčerpal nejméně 226 litrů motorové nafty. Dále pachatel poškodil uzamčený uzávěr u druhé palivové nádrže tohoto vozidla, ze které nic neodcizil. Svým jednáním způsobil poškozené firmě škodu za nejméně 16 000 korun. Po pachateli nyní netoličtí policisté pátrají.
Policisté žádají případné svědky události o informace, které jim můžete poskytnout na tísňové lince 158 nebo na telefonním čísle 974 236 720. Děkujeme.
por. Bc. Martina Joklová,pt.pis@pcr.cz
30. března 2026