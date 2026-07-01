Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Krádež osobních věcí
Zabezpečte si své osobní věcí i ve vodáckých kempech.
Krádež věcí v kempu Nové Spolí v Českém Krumlově šetří místní policisté. Dosud neznámý pachatel v noci z 29. června 2026 na 30. června 2026, pravděpodobně využil nepozornosti majitele, a odcizil vak a krosnu s osobními věci v hodnotě převyšující 16 000 korun.
V této souvislosti žádají policisté případné svědky události, aby je kontaktovali na Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov, obvodní oddělení Český Krumlov, Tovární 165, telefon 974 232 700 nebo na lince tísňového volání 158.
Zároveň připomínáme všem vodákům, aby si své věci řádně zabezpečili, eventuálně využívali možnosti umístění cenností u správce kempu, kde mnohdy bývají trezory.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
1. července 2026