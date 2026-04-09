Krádež na osobě
Obě ženy se "vetřely" do blízkosti seniora.
Policisté z obvodního oddělení České Budějovice – město včera realizovali zkrácené přípravné řízení ve věci přečinu krádež (na osobě), kdy jsou důvodně podezřelé dvě ženy středního věku.
Obě se měly koncem února, po záminkou doprovodu osoby seniora za nákupem a do jeho domu, v jednom z českobudějovických obchodních domů připojit k staršímu muži. Tomu během cesty domů odcizily peněženku s finanční hotovostí a osobními doklady, a poté z místa utekly.
Policisté díky velmi dobré místní a osobní znalosti během pár dnů zjistili, kdo se popsaného skutku dopustil a počátkem tohoto týdne je zajistili. Včera si obě ženy převzaly sdělení podezření a mohou během následujících dvou týdnů očekávat předvolání k soudci okresního soudu.
Policisté varují seniory, aby nevěřili cizím osobám, které se je budou snažit doprovázet a nabízet své služby. Nikdy si je nevpouštějte do svých domovů!
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
9. dubna 2026