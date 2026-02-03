Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Krádež elektrické koloběžky
Pachatel si na ní zajezdil jen tři hodiny, pak ho zadrželi policisté.
Policisté z městského obvodního oddělení před pár dny realizovali případ krádeže elektrické koloběžky s příslušenstvím, kterou má pravděpodobně na svědomí recidivista.
Muž středního věku, za použití násilí, vnikl do jednoho z bytových domů, kde následně odcizil koloběžku v hodnotě převyšující částku 10 000 korun. S tou pak odjel do města, kde ho policisté během tří hodin zadrželi i s ekologickým dopravním prostředkem.
Lustrací v centrální evidenci zjistili, že byl v poslední třech letech trestán. Proto tento případ realizovali formou zkráceného přípravného řízení se zadržením, kdy byl i se spisovým materiálem předán soudci okresního soudu.
Odcizenou koloběžku jsme po úkonech v rámci trestního řízení vrátili majiteli.
por. Bc, Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
3. února 2026