Krádež elektrické koloběžky

Pachatel si na ní zajezdil jen tři hodiny, pak ho zadrželi policisté. 

Policisté z městského obvodního oddělení před pár dny realizovali případ krádeže elektrické koloběžky s příslušenstvím, kterou má pravděpodobně na svědomí recidivista.

Muž středního věku, za použití násilí, vnikl do jednoho z bytových domů, kde následně odcizil koloběžku v hodnotě převyšující částku 10 000 korun. S tou pak odjel do města, kde ho policisté během tří hodin zadrželi i s ekologickým dopravním prostředkem.

Lustrací v centrální evidenci zjistili, že byl v poslední třech letech trestán. Proto tento případ realizovali formou zkráceného přípravného řízení se zadržením, kdy byl i se spisovým materiálem předán soudci okresního soudu.

Odcizenou koloběžku jsme po úkonech v rámci trestního řízení vrátili majiteli.

por. Bc, Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz

3. února 2026

