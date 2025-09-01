Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Konec letních prázdnin
Jihočeští policisté se zaměřili na silnice v rámci dopravně bezpečnostní akce.
Jihočeští policisté během uplynulého posledního srpnového víkendu zaměřili svou pozornost na silnice všech druhů v rámci dopravně bezpečnostní akce Konec letních prázdniny, s cílem snížení dopravní nehodovosti při rizikovém období, kdy se mnoho občanů vrací zpět do měst z rekreačních oblastí.
Více než 350 policistů během tří dnů zastavili více jak 3 200 motorových a nemotorových vozidel, kdy zjistili 349 přestupků a 17 trestných činů.
Nejčastějším „prohřeškem“, které policisté zaznamenali:
- V 101 případech porušení nejvyšší povolené rychlosti v jízdě
- 133 případech nevyhovující technický stav motorového vozidla
- V 39 případech nesprávný způsob jízdy
- V 16 případech jízda pod vlivem alkoholu
- V 8 případech jízda pod vlivem omamně psychotropních látek
Pro připomenutí, dnes se zpět do škol vrátily děti, myslete na jejich bezpečnost, řádně se věnujte místům, kde budou pravděpodobně přecházet přechod pro chodce nebo místa u základních škol. Pokud pojedou do škol či domů na jízdním kole, dejte jim větší boční odstup, ať předejdete rizikovým situacím.
