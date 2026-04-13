Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Jízda bez "řidičáku"
Muž středního věku opakovaně řídil motorové vozidla, ačkoli má vysloven dlouhodobý zákaz řízení všech motorových vozidel.
Vltavotýnští policisté pravidelně využívají velmi dobré spolupráce se strážníky městské policie ve stejném městě nad řekou Vltavou. Ti minulý čtvrtek v odpoledních hodinách prováděli dopravní akci v obci Bohunice, když si všimli jízdy řidiče osobního vozidla tovární značky Renault Clio. Při jeho kontrole zjistili, že u sebe nemá řidičský průkaz a na dotaz uvedl, že má vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel. Proto vyrozuměli policisty z obvodního oddělení, kteří si muže na místě převzali, omezili ho na osobní svobodě a převezli na služebnu.
Vzhledem k tomu, že se jednalo o recidivistu, který mohl opět pokračovat v páchání popsané trestné činnosti, předali mu sdělení podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, a poté ho převezli do policejní cely. Zároveň vyrozuměli dosahového státního zástupce, že bude ve věci konáno zkrácené přípravné řízení se zadržením.
Následující den byl převezen k soudci okresního soudu k dalšímu opatření.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
13. dubna 2026