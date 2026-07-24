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Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Jedna Šumava - dvojí pravidla

Turisté na Šumavě se seznamovali s pravidly, která platí na české a německé straně Národního parku. 

Jihočeští policisté se připojili ke svým plzeňským kolegům a ve čtvrtek zavítali do Národního parku Šumava s projektem Jedna Šumava - dvojí pravidla. Ten je určen návštěvníkům oblasti, kteří se prostřednictvím informačního letáku, jehož součástí je mapa a také důležitá telefonní čísla, seznamují s pravidly, která jsou na straně české a německé, odlišná. V rámci výletů turisté mohou navštívit obě části Šumavy, a tak je důležité, aby znali pravidla platící pro turisty na obou stranách hranic. Dospělí si tak od policistů odnesli důležité informace a menší návštěvníci si mohli vyzkoušet jak moc znalí jsou dopravních pravidel a značek. Dopravní policisté jim pak ukázali techniku a výstroj, kterou používají ve službě. Na Šumavu se s projektem vrátíme opět 6.8., a na všechny návštěvníky se budeme těšit. 

kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
24. července 2026

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Jedna Šumava - dvojí pravidla

Jedna Šumava - dvojí pravidla 

Detailní náhled

Jedna Šumava - dvojí pravidla

Jedna Šumava - dvojí pravidla 

Detailní náhled

Jedna Šumava - dvojí pravidla

Jedna Šumava - dvojí pravidla 

Detailní náhled

Jedna Šumava - dvojí pravidla

Jedna Šumava - dvojí pravidla 

Detailní náhled

Jedna Šumava - dvojí pravidla

Jedna Šumava - dvojí pravidla 

Detailní náhled

Jedna Šumava - dvojí pravidla

Jedna Šumava - dvojí pravidla 

Detailní náhled

Jedna Šumava - dvojí pravidla

Jedna Šumava - dvojí pravidla 

Detailní náhled

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