Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Investiční podvod
Vidina snadného zisku stála poškozeného peníze.
Policisté z obvodního oddělení Čtyři Dvory se zabývají případem investičního podvodu. Obrátil se na ně muž, který uvedl, že se stal pravděpodobně obětí investičního podvodníka. Podezřelý měl vystupovat pod několika profily na sociálních sítítch. Používal také různá telefonní čísla. Poškozeného kontaktoval už v květnu loňského roku a pod legendou výhodných investic ho přesvědčil ke zřízení si investičního portfoila na jím uvedených stránkách. Následně provedl poškozený několik plateb, poslední z nich v únoru letošního roku s tím, že tyto peníze budou zhodnoceny, a že zisk poškozený obdrží. Do současné doby však žádný zisk neobdržel ani mu podezřelý vynaložené finanční prostředky nevrátil. Způsobil mu tak škodu za více než 130 000 korun. Policisté zahájili úkony trestního řízení ve věci podvodu. Pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na pět let.
Policisté radí, jak nenaletět podvodníkům:
•Žádná investice není zcela bez rizika ztráty peněz. Buďte proto skeptičtí k vysokým výnosům a zaručeným ziskům. Rozhodnutí investovat prokonzultujte s někým zkušeným (bankovní poradce, někdo z rodiny, kdo již investuje).
•Společnost nebo investora, se kterým se rozhodnete investovat, si řádně ověřte.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
29. března 2026