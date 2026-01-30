Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Investice se znásobily
Před vybráním peněz je třeba zaplatit poplatky, řekl podvodník.
O 70 000 korun přišla v uplynulých dnech žena z Českobudějovicka. Tu kontaktoval podvodník s tím, že kdysi investovala a chce jí informovat o tom, že její investice se již znásobily a je třeba peníze vybrat. Výběr je však podmíněn jakýmsi ověřením platební schopnosti a tou je sjednání půjček. Poškozená souhlasila a za asistence si online sjednala půjčky ve výši bezmála 300 000 korun. Neznámý pachatel využil ženiny nepozornosti a zažádal o dvě transakce ve prospěch cizího účtu, které poškozená potvrdila. K žádnému výběru zhodnocených investic následně nedošlo a komunikace s podvodníkem skončila.
Cizím lidem nesdělujte žádné osobní údaje, přihlašovací údaje do internetového bankovnictví, nezasílejte žádné údaje ze svých platebních karet a nenechte si do svých telefonů či počítačů instalovat žádné aplikace.
