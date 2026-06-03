Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
I tobě v žilách koluje naše krev.
Policisté darovali krev
Dne 3. června 2026 se policisté z územního odboru Jindřichův Hradec zapojili do dobrovolného darování krve v rámci akce „I tobě v žilách koluje naše krev“. Celkem devět policistů se rozhodlo podpořit tuto smysluplnou iniciativu a pomoci lidem, kteří krev potřebují při léčbě, operacích nebo po úrazech.
Mezi dárci byli jak zkušení policisté, tak i několik nových kolegů. Pro část z nich se navíc jednalo o vůbec první odběr krve. Všichni však spojili své síly pro společný cíl pomoci zachraňovat lidské životy. Dobrovolné dárcovství krve má na našem územním odboru dlouholetou tradici. Mezi policisty zde evidujeme několik desítek pravidelných dárců, kteří opakovaně pomáhají zachraňovat lidské životy. Také díky nim se každoročně daří doplňovat zásoby této nenahraditelné tekutiny.
Policisté jsou zvyklí pomáhat veřejnosti při výkonu služby každý den. Tentokrát svou ochotu pomoci projevili jiným způsobem, který může mít pro příjemce krve doslova životní význam.
Všem devíti dárcům patří poděkování za jejich zodpovědný přístup a ochotu věnovat část sebe sama tam, kde je to nejvíce potřeba. Jejich příklad je zároveň inspirací pro ostatní a potvrzením, že pomoc druhým a solidarita patří mezi základní hodnoty policejní služby.
nprap. Věra Mžiková
3. června 2026