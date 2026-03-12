Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Hledáme svědka dopravní nehody
Po muži, který poskytoval první pomoc motocyklistce při srpnové dopravní nehodě u obce Smědeč, pátrají prachatičtí kriminalisté.
Dopravní nehoda se stala v úterý 12. srpna 2025 v 15:50 hodin na silnici II/143, mimo uzavřenou část obce Smědeč, ve směru jízdy Smědeč – Záhoří. Při dopravní nehodě došlo ke střetu motocyklistky, jedoucí na motocyklu značky TRIUMPH Daytona, s osobním vozidlem Wolkswagen Caravelle. Při dopravní nehodě utrpěla motocyklistka těžká zranění. Do příjezdu zdravotní záchranné služby jí na místě poskytovalo první pomoc několik osob. Jednou z nich byl i neznámý řidič, přesně nezjištěného bílého vozidla, který na místo přijel bezprostředně po nehodě.
Tohoto řidiče nyní prachatičtí kriminalisté žádají, aby je kontaktoval na telefonním čísle 974 236 440 nebo prostřednictvím tísňové linky 158. Děkujeme.
por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz
12. března 2026