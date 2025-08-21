Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Hledáme majitele jízdního kola
Mohlo by pocházet z trestné činnosti.
Policisté z obvodního oddělení České Budějovice – město se aktuálně zabývají případem krádeže elektrokola, k níž došlo v pátek 15. srpna 2025 v odpoledních hodinách. Elektrokolo bylo odcizeno z kolostavu umístěného na parkovišti u plaveckého bazénu v ulici Sokolský ostrov v Českých Budějovicích.
V případu je podezřelý osmačtyřicetiletý muž, který měl dle zjištěných skutečností na místo krádeže přijet na jízdním kole značky Cygnus, které uzamkl lankovým zámkem u kolostavu, ze kterého bylo následně odcizeno zmíněné elektrokolo.
Vzhledem k tomu, že podezřelý muž byl již v minulosti opakovaně pravomocně odsouzen za krádeže jízních kol, lze důvodně předpokládat, že i kolo značky Cygnus by mohlo pocházet z trestné činnosti.
Českobudějovičtí policisté se proto nyní obracejí na veřejnost s žádostí: pokud bylo někomu jízdní kolo značky Cygnus odcizeno a jeho krádež dosud neoznámil, aby je kontaktoval na telefonním čísle 974 226 700. Obrátit se lze také na linku tísňového volání 158.
por. Bc. Miroslav Šupík, DiS., ck.pis@pcr.cz
21. srpna 2025