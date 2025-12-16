Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Hledáme další svědky
Dnes ráno došlo u Milevska k dopravní nehodě s účastí chodce seniora.
Písečtí dopravní policisté prošetřují okolnosti dopravní nehody, ke které došlo dnes pár minut před sedmou hodinou ráno u Milevska. Řidič dodávky značky Mercedes-Benz ve žluté barvě jel po silnici I/19 ve směru od Milevska na Sepekov a střetl se zpětným zrcátkem s chodcem (1938). Senior se pohyboval mimo obec, měl jít při pravém okraji vozovky a bez reflexních prvků v místech, kde byla vzhledem k ranní době snížená viditelnost. Senior utrpěl zranění, se kterými byl převezen do písecké nemocnice.
Obracíme se na případné svědky, především ostatní řidiče, kteří mohli chodce také na silnici potkat, aby kontaktovali policisty na lince 974 235 254 či 158.
Děkujeme za pomoc.
Připomínáme také, že mimo obec se chodec má pohybovat při levém okraji vozovky a je velmi důležité, aby měl připevněné reflexní prvky, aby byl pro ostatní účastníky silničního provozu dostatečně viditelný.
por. Mgr. Kamila Čuřínová Ingrišová, pi.pis@pcr.cz
16. prosince 2025