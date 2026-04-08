Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Havaroval pod vlivem alkoholu
Nadýchal více jak dvě promile.
Nezodpovědnost a risk se životem svým a především pak jiných, kteří se v pondělí ve večerních hodinách pohybovali na silnicích kolem Borovan, ukázal dvaadvacetiletý řidič škodovky. Ten krátce před devátou hodinou večer nezvládl průjezd jedné ze zatáček na silnici ve směru od Ledenic na Borovany. Vyjel mimo silnici a skončil s vozidlem na střeše. Sám při nehodě utrpěl zranění se kterým byl převezen k dalšímu ošetření do nemocnice. Dechová zkouška na přítomnost alkoholu, kterou s ním provedli přivolaní policisté, ukázala více jak dvě promile. Mladý řidič je podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Případem se zabývají českobudějoviščtí dopravní policisté.
Velkým štěstím je, že svou nezodpovědností a hazardem nezpůsobil nehodu, při které by byli zranění jiní, nevinní účastníci silničního provozu. Alkohol a drogy za volant jednoznačně nepatří.
kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
8. dubna 2026