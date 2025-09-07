Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Havárie vozu do stromu
Mladík s minimální praxí nezvládl jízdu po okresní silnici.
Zřejmě mladická nerozvážnost, přecenění svých schopností a velmi minimální řidičská praxe, jsou pravděpodobně aspekty čtvrteční dopravní nehody u Třísova. Mladý řidič (roč. 2007) jel v podvečer s osobním motorovým vozidlem tovární značky Škoda Octavia Combi po silnici vedoucí z Plešovic na Třísov, kdy při průjezdu ostrou levotočivou zatáčkou nepřizpůsobil rychlost, vjel vpravo mimo komunikaci, kde čelně narazil do vzrostlého stromu. Po nárazu se zranil jeho spolucestující, který byl následně zdravotníky transportován do nemocnice.
Českokrumlovští dopravní policisté provedli test na zjištění přítomnosti návykové látky v dechu s negativním výsledkem. Zmíněnou dopravní nehodu řeší s projednáním.
V této souvislosti připomínáme začínajícím řidičům, aby neriskovali a uváženě získávali praxi na pozemních komunikacích. Jak v uplynulém, tak v letošním roce je na jihu Čech zbytečně vyšší počet dopravních nehod mužů a žen s praxi do 5 let, mnohdy s těžkým zraněním nebo fatálními následky!
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz
7. září 2025