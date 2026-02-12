Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Falešný policista a bankéř
Připravili muže o bezmála 70 000 korun.
O bezmála 70 000 korun přišel muž z krajského města, kterého kontaktovala nejprve žena vystupující jako policistka a informovala ho o napadení jeho bankovního účtu. Další volající žena vystupovala jako pracovnice banky a potvrdila sdělení předchozí volající. Následně se ozval muž, který vystupoval jako bankéř a navedl poškozeného ke kliknutí na odkaz, který poškozenému zaslal a poté k provedení peněžní transakce. Tedy zaslání bezmála 70 000 korun na cizí účet.
Nenechte se oklamat falešnými policisty a bankéři. Nikdy nereagujte hned na pokyny cizích lidí vydávajících se za kohokoliv zprvu důležitého. Zachovejte chladnou hlavu a vše si ověřte. Pachatelé hřeší na okamžik vašeho leknutí se a strachu, že přijdete o své peníze. Nikam své peníze neposílejte a nevěřte cizím lidem.
kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
12. února 2026