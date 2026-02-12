Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Falešný policista a bankéř

Připravili muže o bezmála 70 000 korun. 

O bezmála 70 000 korun přišel muž z krajského města, kterého kontaktovala nejprve žena vystupující jako policistka a informovala ho o napadení jeho bankovního účtu. Další volající žena vystupovala jako pracovnice banky a potvrdila sdělení předchozí volající. Následně se ozval muž, který vystupoval jako bankéř a navedl poškozeného ke kliknutí na odkaz, který poškozenému zaslal a poté k provedení peněžní transakce. Tedy zaslání bezmála 70 000 korun na cizí účet.

Nenechte se oklamat falešnými policisty a bankéři. Nikdy nereagujte hned na pokyny cizích lidí vydávajících se za kohokoliv zprvu důležitého. Zachovejte chladnou hlavu a vše si ověřte. Pachatelé hřeší na okamžik vašeho leknutí se a strachu, že přijdete o své peníze. Nikam své peníze neposílejte a nevěřte cizím lidem. 

kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
12. února 2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 