Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Dva řidiči se zákazem řízení
Přesto usedli za volant
Dne 11.února 2026 kontrolovali dopravní policisté v Jindřichově Hradci dvaačtyřicetiletého muže, který řídil osobní vozidlo i přesto, že má soudem uložený zákaz řízení všech motorových vozidel až do června 2026. Při silniční kontrole vyšlo najevo, že nerespektoval pravomocné rozhodnutí soudu a usedl za volant v době, kdy mu to bylo výslovně zakázáno. O několik dní později, 15. února 2026 zastavila hlídka Suchdolských policistů šestadvacetiletého řidiče. Také v tomto případě policisté zjistili, že muž má platný zákaz řízení, a to až do května 2027. Ani jemu vyslovený zákaz zjevně nic neříkal a za volant usedl neoprávněně. Včera bylo oběma mužům sděleno podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.
nprap. Věra Mžiková
19. února 2026