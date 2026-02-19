Policie České republiky  

Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Dva řidiči se zákazem řízení

Přesto usedli za volant 

Dne 11.února 2026 kontrolovali dopravní policisté v Jindřichově Hradci dvaačtyřicetiletého muže, který řídil osobní vozidlo i přesto, že má soudem uložený zákaz řízení všech motorových vozidel až do června 2026. Při silniční kontrole vyšlo najevo, že nerespektoval pravomocné rozhodnutí soudu a usedl za volant v době, kdy mu to bylo výslovně zakázáno. O několik dní později, 15. února 2026 zastavila hlídka Suchdolských policistů šestadvacetiletého řidiče. Také v tomto případě policisté zjistili, že muž má platný zákaz řízení, a to až do května 2027. Ani jemu vyslovený zákaz zjevně nic neříkal a za volant usedl neoprávněně. Včera bylo oběma mužům sděleno podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

nprap. Věra Mžiková

19. února 2026

