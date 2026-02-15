Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Dopravní nehoda u Bavorovic
Na místě se po střetu zranilo několik osob.
Včera v podvečer vyjížděli českobudějovičtí dopravní policisté k ohlášenému střetu na silnici II/105, nedaleko obce Bavorovice, u bývalého areálu dílen a techniky.
Po příjezdu na místo zjistili, že před půl šestou jel po místní komunikaci směrem k hlavní silnici řidič užitkového vozidla tovární značky Volkswagen Crafter, kde chtěl odbočit vlevo směrem k Hluboké nad Vltavou. Pravděpodobně nerespektoval dopravní značení o přednosti v jízdě a vjel na komunikaci v době, kdy od Hluboké nad Vltavou přijíždělo osobní vozidlo tovární značky Škoda Fabia a došlo k čelně bočnímu střetu. V obou vozidlech se zranilo několik osob, o jejichž ošetření a následnému převozu do nemocnice, se postarali posádky Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje. Provedenou dechovou zkouškou obou řidičů nebylo zjištěno, že by před či během jízdy požili alkohol.
Způsobená škoda byla předběžně vyčíslena na 200 000 korun. Po dobu vyšetřování byl provoz v tomto úseku zcela uzavřen, objízdná trasa byla vedena přes obec Hrdějovice, popřípadě přes obec Dasný.
