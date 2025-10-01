Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Dopravní akce
Dopravní policisté zastavili více jak 200 vozidel.
V posledním zářijovém dnu uskutečnili policisté z českobudějovického dopravního inspektorátu kontrolní akci na několika komunikacích, zaměřenou na bezpečnost a plynulost silničního provozu. Od časných ranních hodin bezmála dvě desítky policistů zastaviloi a zkontrolovalo 208 motorových vozidel.
Během necelých dvou hodin zjistili tyto prohřešky:
- 1 muž usedl za volant, ačkoli to má rozhodnutím správního orgánu zakázané, čímž se dopustil trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání
- 1 muž řídil motorové vozidlo bez řidičského oprávnění
- 2 řidiči usedli za volant, ačkoli před jízdou či během ní požili alkoholické nápoje – u jednoho byl výsledek testu vyšší než 1 promile
- Ve dvou případech se osoby nepřipoutali bezpečnostním pásem
- U tří motorových vozidel byl zjištěn nevyhovující technický stav
Jak jste jistě zaznamenali, od počátku týdne se výrazně změnilo počasí, které přináší ráno prochladlé vozovky, častější mlhy a tím sníženou viditelnost. Připravte svá vozidla na tyto situace, zkontrolujte světlomety a začnete svítit potkávacími světly.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz
1. října 2025