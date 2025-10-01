Policie České republiky  

Jihočeský kraj

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Dopravní akce

Dopravní policisté zastavili více jak 200 vozidel. 

V posledním zářijovém dnu uskutečnili policisté z českobudějovického dopravního inspektorátu kontrolní akci na několika komunikacích, zaměřenou na bezpečnost a plynulost silničního provozu. Od časných ranních hodin bezmála dvě desítky policistů zastaviloi a zkontrolovalo 208 motorových vozidel.

Během necelých dvou hodin zjistili tyto prohřešky:

  • 1 muž usedl za volant, ačkoli to má rozhodnutím správního orgánu zakázané, čímž se dopustil trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání
  • 1 muž řídil motorové vozidlo bez řidičského oprávnění
  • 2 řidiči usedli za volant, ačkoli před jízdou či během ní požili alkoholické nápoje – u jednoho byl výsledek testu vyšší než 1 promile
  • Ve dvou případech se osoby nepřipoutali bezpečnostním pásem
  • U tří motorových vozidel byl zjištěn nevyhovující technický stav

Jak jste jistě zaznamenali, od počátku týdne se výrazně změnilo počasí, které přináší ráno prochladlé vozovky, častější mlhy a tím sníženou viditelnost. Připravte svá vozidla na tyto situace, zkontrolujte světlomety a začnete svítit potkávacími světly.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

1. října 2025

