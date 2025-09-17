Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Dobrá práce volarských policistů
Volarská TOXI hlídka v jednom dni odhalila dva řidiče pod vlivem drog, které u nich zároveň i našla.
Volarští policisté kontrolovali první zářijovou neděli v odpoledních hodinách na silnici I/39 v obci Lenora řidiče osobního vozidla Peugeot 206, jedoucího ve směru od centra Volar do Lenory. U řidiče policisté provedli orientační zkoušku na přítomnost návykových látek testem DrügWipe 5 s pozitivním výsledkem na pervitin. Následně řidiče vyzvali k podrobení se lékařskému vyšetření, spojeného s odběrem žilní krve a moči, čemuž se dobrovolně podrobil. Dechová zkouška na alkohol byla u řidiče negativní. Na místo byl vyslán také policejní psovod, jehož pes sice drogy v autě nenašel, zato poukázal na samotného řidiče. Při následné osobní prohlídce u něho policisté opravdu bílou krystalickou látku o celkové hmotnosti 4600 mg, pravděpodobně psychotropní látku pervitin, nalezli. Násedně látku odeslali k bližšímu zkoumání na odbor kriminalistických technik a expertíz.
Řidiče odhalila tzv. TOXI hlídka volarských policistů, která se zaměřuje, jednak na řidiče pod vlivem omamných a psychotropních látek, ale i na uživatele nelegálních drog, které řeší v rámci svého služebního obvodu pro nedovolené držení OPL. Ke své činnosti využívají tzv. TOXI kufr, obsahující např. orientační váhu, měřítko, sáčky s detekční ampulí a další předměte, pomáhající odhalovat a zajišťovat nelegální drogy. S jeho pomocí jsou schopni na místě detekovat až několik druhů drog, např. Amphetaminy, Barbituráty, Cocain, Ephedrin, Heroin, LSD, Marihuanu či Methadon.
Stejná policejní hlídka se téhož dne může pochlubit ještě dalším úspěšným záchytem. Již při dopolední kontrole řidiče osobního vozidla VW Passat, jedoucího po silnici II/141 ve směru z Volar na Prachatice, u něho orientačním DrügWipe 5 testem zjistili pozitivní výsledek na pervitin a marihuanu. Následnou osobní prohlídkou pak u něho nalezli 600 mg marihuany.
Jen od března letošního roku do současné doby odhalili volarští policisté celkem 35 řidičů pod vlivem návykových látek. Ve 25 případech šlo o řidiče pod vlivem drog, devět jich jelo pod vlivem alkoholu.
Nejedná se tedy o ojedinělé případy, proto budou volarští policisté v důsledných kontrolách řidičů pokračovat i nadále.
por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz
17. září 2025