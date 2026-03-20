Den otevřených dveří
Prachatický územní odbor se naplnil zájemci o policejní práci.
V pátek dne 20. března 2026 proběhl na územním odboru policie Prachatice „Den otevřených dveří“, který byl cílený na zájemce o policejní práci. Dorazili nejenom středoškoláci z policejních oborů, ale i další uchazeči o práci u Policie České republiky, které zde přivítal ředitel územního odboru policie Prachatice plk. Ing. Bc. Pavel Bártík. Příchozí tak měli jedinečnou možnost vidět policisty v akci. Ti si pro ně přichystali zajímavou modelovou situaci, při které zadržovali agresivního pachatele, který navíc havaroval v odcizeném vozidle. Na místě odvedli profesionální práci, jak pořádkoví a dopravní policisté, tak i policejní psovod a kriminalistický technik. Následně jim policisté ukázali i jejich výstroj, policejní techniku a výjezdová vozidla a společně přitom diskutovali o policejní práci. Podívat se mohli i do vnitřních prostor policejní budovy. Personalistka Bc. Barbara Dejmek všem zájemcům vysvětlila, jak probíhá přijímací řízení.
Těší nás, že se „Dne otevřených dveří“ zúčastnilo tolik zájemců.
Jednoho účastníka náš „zážitkový den“ zaujal natolik, že s ním paní personalistka již zahájila přijímací řízení k Policii České republiky. Věříme, že jsme touto akcí namotivovali i další případné uchazeče, které u nás rádi přivítáme a provedeme celým přijímacím řízením.
por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz
20. března 2026