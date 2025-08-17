Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Dávejte si pozor na své věci
Na Českobudějovicku se během jednoho dne ztratily tři elektrokoloběžky.
Hned tři případy ukradených elektrokolběžek řeší policisté na Českobudějovicku. Všechny tři případy se staly v jeden den. Policisté zatím neznají totožnost pachatele či pachatelů, kteří je mají na svědomí. Jedna elektroloběžka zmizela v Lišově, kdy neznámý pachatel vnikl na pozemek u jedné budovy a z dílny odcizil elektrickou koloběžku značky Nitro Scooters včetně několika akumulátorů. Způsobil tak škodu ve výši bezmála 6 000 korun. Další případ se stal na Žižkově tř. v Českých Budějovicicíh. Zloděj zamířil ke kolostavu, kde stála uzamčená elektrokoloběžka značky Kukirin a ukradl ji. Tentokrát škoda přesáhla 20 000 korun. K třetímu případu došlo v Průmyslové ulici rovněž v krajském městě. Pachatel tentokrát elektrokoloběžku ukradl přímo z chodby jednoho domu. Jednalo se o stroj značky ELS Q12. Škoda v tomto případě byla vyčíslena na 20 000 korun.
Policisté z obvodních oddělení České Budějovice a Lišov se případy intenzivně zabývají a zároveň upozorňují majitele jízdních kol i koloběžek, aby měli své věci zabezpečené, aby je nenechávali nikde volně stát a pořídili si kvalitní zámky, které zlodějům znesnadní "jejich práci".
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz
17. srpna 2025