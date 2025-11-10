Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Cyklista měl přes dvě promile
I přes zákaz dál na elektrokole pokračoval v nezvladatelné jízdě, proto byl policisty zajištěn.
Prachatičtí policisté včera o půl sedmé večer vyjížděli na kličkujícho cyklistu, jedoucího na elektrokole po ulici Žernovická v Prachaticích. Následnou orientační zkouškou mu naměřili bezmála dvě a půl promile alkoholu v dechu. Z tohoto důvodu mu další jízdu zakázali. Cyklista však znovu usedl na kolo a pokračoval v protiprávním jednání, proto byl nakonec pořádkovými policisty zajištěn.
Nezodpovědného cyklistu budou nyní policisté oznamovat správnímu orgánu k projednání, kde mu hrozí sankce v rozmezí od 7 000 do 25 000 korun. Pokud by cyklisté dechovou zkoušku odmítli, sankce se ve správním řízení pohybuje ve výši od 25 000 do 75 000 korun.
Policisté dále apelují na cyklistky v tomto podzimním počasí, aby nezapomínali na reflexní prvky a měli kolo řádně vybavené odrazkami a světly. Vidět a být viděn je důležité nejen pro naší bezpečnost, ale i pro bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu.
por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz
