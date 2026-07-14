Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Chystáte se na dovolenou?
Nezapomeňte si zabezpečit své obydlí.
Letní prázdniny a doba dovolených jsou v plném proudu. Nezapomeňte při opuštění svého domova na jeho řádné zabezpečení. Při odjezdu z bytu či domu řádně zavřete všechna okna, a to i ta půdní a sklepní. Zavřete a zamkněte všechny dveře vedoucí do obydlí. Opomenout byste neměli uzamčení garážových vrat a také nezapomeňte zabezpečit zahradní domky. Na zahradě nenechávejte volně odložené nářadí. Domluvte se se známými či sousedy, aby na vaše obydlí po dobu vaší nepřítomnosti dohlédli a vyzvedli vám poštu ze schránky. Při sdílení fotografii z dovolené na sociálních sítítch myslete na to, že se k nim mohou dostat i cizí lidé, kteří by vás rádi navštivili v pozici nezvaného hosta v roli zloděje.
Níže připomínáme projekt Zabezpečte se, který se touto problematikou zabývá a na přiloženém odkaze naleznete další informace k tomuto tématu.
https://policie.gov.cz/clanek/prevence-zabezpecte-se--zabezpecte-se-chrante-majetek-sobe-i-svym-sousedum
Jeden z posledních případů vloupání do bytu řeší písečtí policisté. V tomto případě měl být neznámý pachatel tak drzý, že si pod okno bytu měl postavit popelnici, poškodit síť proti hmyzu, do bytu vlézt a odcizit šperky, tablet a mobilní telefon. Ruch v bytě však vzbudil majitelku, která zloděje přistihla. Ten se lekl a z bytu utekl. Odcizil věci za bezmála 10 000 korun.
Celkem jsme v našem kraji zaevidovali od ledna do června více jak sedm desítek případů vloupání do obydlí ( jedná se o souhrnné číslo vloupání do chat a chalup, rodinných domů, bytů)
kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
14. července 2026