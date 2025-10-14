Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Chtěl spáchat sebevraždu
Nešťastného mladíka našli hlídkaři včas.
V sobotu, krátce před půl třetí hodinou odpolední, vyslal operační důstojník policisty z oddělení hlídkové služby do ulice U Smaltovny, kde se měl nacházet nešťastný mladík, který chtěl spáchat sebevraždu. Policisté ho zanedlouho od oznámení nalezli sedícího na římse střechy jedné výrobní haly. Jeden ze zasahujících policistů se k němu přiblížil a navázal s ním komunikaci a druhý se na střechu dostal nepozorovaně tak, aby ho společně mohli uchopit a ze střechy dostat bezpečně pryč. Policistům se zákrok povedl a mladého muže předali zdravotníkům k dalšímu ošetření. Snad to bylo poprvé a naposledy, kdy chtěl svou situaci řešit takto nešťastně.
kpt. Lenka Krausová, krpc.pio@pcr.cz
14. října 2025