Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Alkohol za volant rozhodně nepatří
Řidič nadýchal více jak dvě a půl promile.
Českobudějovičtí dopravní policisté zastavili a kontrolovali na začátku září třiačtyřicetiletého řidiče Renaultu, který projížděl obcí Borovany. Při kontrole policisté zjišťovali zda řidič před nebo během jízdy nepožil alkohol či jiné návykové látky. Přístroj Dräger pak po kontrole ukázal hodnotu více jak dvě a půl promile. Jízda podezřelého tedy na místě skončila a nyní je podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Alkohol za volant rozhodně nepatří. Žádáme řidiče, aby dodržovali pravidla silničního provozu. Zbytečně neriskujte rychlou jízdou. Pamatujte na to, že je podzim a silnice jsou po ránu mokré, je na nich spadané listí a ráno bývají mlhy.
kpt. Lenka Krausová, krpc.pio@pcr.cz
2. října 2025