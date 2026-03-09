Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Další vlna telefonátů.
Další vlna telefonátů na policii ve Strakonicích. Naštěstí se zatím nejedná o oznámení trestných činů, ale volají obezřetní lide z celé republiky, kterým dnes volali neznámí pachatelé vydávající se za strakonické policisty. Podvodníci se je opět snažili přesvědčit, že jejich bankovní účty jsou v ohrožení. Zneužívají jména skutečných policistů, což není novinkou. Ale aby byli ještě přesvědčivější, po telefonu lidi předvolávají k podání vysvětlení na pátek na policii do Strakonic.
Policisté oceňují obezřetnost všech, kteří se s podobnými telefonáty na policii obrátili, a znovu apelují na veřejnost, aby své peníze nikam nepřeposílali, nepředávali je neznámým lidem, nestahovali si do počítače ani telefonu žádné „doporučené“ aplikace a nesdělovali žádné příchozí ověřovací kódy.
Pozitivní zprávou zatím je, že policii kontaktují lidé, kteří si informaci raději ověřují. Otázkou však zůstává, kolik lidí může podvodníkům nakonec naletět.
