Jihočeský kraj

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Aktuálně

Další vlna telefonátů. 

Další vlna telefonátů na policii ve Strakonicích. Naštěstí se zatím nejedná o oznámení trestných činů, ale volají obezřetní lide z celé republiky, kterým dnes volali neznámí pachatelé vydávající se za strakonické policisty. Podvodníci se je opět snažili přesvědčit, že jejich bankovní účty jsou v ohrožení. Zneužívají jména skutečných policistů, což není novinkou. Ale aby byli ještě přesvědčivější, po telefonu lidi předvolávají k podání vysvětlení na pátek na policii do Strakonic.

Policisté oceňují obezřetnost všech, kteří se s podobnými telefonáty na policii obrátili, a znovu apelují na veřejnost, aby své peníze nikam nepřeposílali, nepředávali je neznámým lidem, nestahovali si do počítače ani telefonu žádné „doporučené“ aplikace a nesdělovali žádné příchozí ověřovací kódy.

Pozitivní zprávou zatím je, že policii kontaktují lidé, kteří si informaci raději ověřují. Otázkou však zůstává, kolik lidí může podvodníkům nakonec naletět.  

9. března 2026 
9. března 2026

