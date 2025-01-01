Policie České republiky  

Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Ztratil se na houbách

Na cestu do lesa je potřeba se pořádně připravit. 

V pátek odpoledne jsme přijali oznámení o pohřešování staršího muže (roč. 1945), který se vydal na houby do lesa poblíž obce Hluboké Mašůvky na Znojemsku a už se nevrátil. Okolo 15. hodiny tak začala rozsáhlá pátrací akce, do níž se zapojili policisté, psovodi, policejní koně, terénní čtyřkolky i vrtulník s termovizí.

Nasazené prostředky se vzájemně doplňovaly. Čtyřkolky umožnily proniknout do těžce přístupného terénu, ze služebních koní měli policisté lepší výhled do krajiny a vrtulník s termovizí prověřoval z výšky místa, kam se záchranné týmy pěšky jen obtížně dostávají.

Velmi cenná byla také pomoc profesionálních a dobrovolných hasičů i dalších dobrovolníků, kteří aktivně prohledávali lesy, polní cesty i okolní obce. Díky jejich nasazení a neúnavné spolupráci s policií se podařilo kontrolovat rozsáhlou oblast v rekordně krátkém čase. Do akce se zapojila také široká rodina pohřešovaného, která mimo jiné i poskytovala důležité informace.

Po třech hodinách intenzivního pátrání přišla šťastná zpráva. Před 18. hodinou byl muž nalezen v jedné z nedalekých obcí, kam sám došel. Naštěstí byl nezraněný a v pořádku.

Jak předejít nebezpečným situacím v lese

  • Mějte u sebe dobitý mobilní telefon a ideálně i powerbanku.

  • Před cestou řekněte svým blízkým, kam vyrážíte a kdy se plánujete vrátit.

  • Držte se značených cest a vyhýbejte se těžko přístupnému terénu.

  • Oblečte si výrazné barvy, vezměte vodu a základní vybavení.

  • Pokud se ztratíte, nepanikařte, zůstaňte na místě a volejte na tísňovou linku 158.

  • Platí také, že zejména senioři by se při houbaření měli držet pohromadě a nerozdělovat se, aby si v případě potřeby mohli ihned pomoci.

Houbaření je krásná tradice, ale bezpečnost má vždy přednost.

por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 26. zaří 2025.

Související dokumenty

  • Ztratil se na houbách.mp3
    Velikost souboru: 1,7 MB / formát MP3

