Žádáme další svědky o spolupráci
ZNOJEMSKO: Střet auta s chodcem přímo na přechodu.
V neděli 19. října ve čtvrt na osm večer došlo ve Znojmě na Pražské ulici ke střetu osobního vozu s chodcem. Mladík tím podle prvotních informací utrpěl lehké zranění, a proto byl převezen do nemocnice. Ani jeden z účastníků nebyl pod vlivem alkoholu. Stalo se to přímo na přechodu pro chodce před policejní budovou. Přesná příčina a míra zavinění je předmětem dalšího šetření. K řádnému zjištění uvítáme i další svědectví. Pokud někdo tuto kolizi viděl nebo má jakýkoli záznam, nechť se obrátí na znojemské dopravní policisty na telefonní číslo do kanceláře 974 641 256 nebo přímo na výjezdový mobil 724 189 025. Děkujeme.
por. Mgr. Lenka Drahokoupilová, 4. listopadu 2025