Preventivní akce v dopravě

ZNOJEMSKO: Zaměřili jsme se na řidiče i chodce.
Během dvou uplynulých týdnů jsme realizovali preventivní akce zaměřené na řidiče i chodce. Předávali jsme jim různé preventivní materiály a připomínali základy bezpečného chování na silnicích.
Prevence pro účastníky silničního provozu – zádržné systémy
Zádržné systémy ve vozidle jsou důležitým prvkem pasivní bezpečnosti. Jejich úkolem je chránit řidiče a spolujezdce při dopravní nehodě a snížit riziko vážných zranění.
Mezi základní zádržné systémy patří bezpečnostní pásy, dětské autosedačky a airbagy. Bezpečnostní pásy pomáhají udržet tělo na sedadle a rozkládají sílu nárazu při nehodě. Díky jejich používání se výrazně snižuje riziko těžkých zranění nebo úmrtí.
Velmi důležitá je také správná přeprava dětí. Děti musí být vždy přepravovány v dětské autosedačce odpovídající jejich věku, výšce a hmotnosti.
Používání zádržných systémů je nejen zákonnou povinností, ale především základním pravidlem bezpečného chování na silnici.
Prevence pro účastníky silničního provozu – chodci
Chodci patří mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu, protože nejsou při případné dopravní nehodě nijak chráněni. Proto je důležité, aby dodržovali základní pravidla bezpečného pohybu na pozemních komunikacích.
Chodci by měli vždy používat chodník, a pokud není k dispozici, pohybovat se po levé krajnici nebo při levém okraji vozovky tak, aby viděli přijíždějící vozidla. Při přecházení silnice by měli využívat přechody pro chodce a vždy se nejprve rozhlédnout na obě strany.
Důležitá je také dobrá viditelnost chodců, zejména za snížené viditelnosti nebo za tmy. V takových situacích je vhodné používat reflexní prvky, které výrazně zvyšují šanci, že si řidič chodce včas všimne.
Dodržováním těchto základních pravidel mohou chodci výrazně přispět k vlastní bezpečnosti i bezpečnosti ostatních účastníků silničního provozu.
por. Mgr. Lenka Drahokoupilová, 20. března 2026