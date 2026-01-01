Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Kdo viděl střet auta s chodkyní?
ZNOJEMSKO: Objasňujeme dodatečně oznámenou nehodu na přechodu pro chodce.
Žádáme o spolupráci svědky dopravní nehody, která se stala ve Znojmě na křižovatce ulic Pražská a Přímětická. Mělo zde dojít ke střetu chodkyně s osobním autem přímo na přechodu pro chodce. Informaci o této kolizi, která se odehrála poslední lednový čtvrtek pár minut po sedmnácté hodině, jsme přijali dodatečně. Řidič osobního vozu Opel ihned zraněnou ženu odvezl na ošetření do nemocnice. Nyní žádáme další svědky o poskytnutí informací o průběhu samotného děje. Zejména hledáme řidičku vozidla SUV, která měla v době dopravní nehody stát před přechodem pro chodce ve směru jízdy od Přímětic. Volat můžete na linku 158 nebo se přímo dostavit do kanceláře dopravních policistů ve Znojmě na Pražské ulici č. 59. Děkujeme za spolupráci a ochotu vedoucí k řádnému objasnění dopravní nehody.
por. Mgr. Lenka Drahokoupilová, 6. února 2026