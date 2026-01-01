Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Policisté hledají svědka dopravní nehody
Žena po pádu z elektro-kola skončila v nemocnici.
Blanenští policisté hledají svědka dopravní nehody, která se stala 9. dubna 2026 kolem 10:45 v obci Žerůtky. Žena (74 let) na elektro-kole pravděpodobně při přejíždění výmolů nezvládla řízení kola a havarovala. Došlo k pádu cyklistky. Ta utrpěla těžké zranění a byla letecky transportována do nemocnice. Policisté hledají svědka, který kolem projížděl v bílé dodávce a mohl nehodu vidět. Řidič u dopravní nehody zastavil, ale bohužel před příjezdem policie odjel. Jeho svědectví by policistům mohlo velmi pomoci.
Pokud máte jakékoliv informace o této nehodě, kontaktujte prosím policisty na lince 158.
nprap. Petra Hrůzová, 29. dubna 2024