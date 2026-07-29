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Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Smrtelná dopravní nehoda

Muž po havárii na elektrokoloběžce zemřel. 

V pondělí večer 27. července 2026 došlo k havárii elektrokoloběžky ve Voletinách v Ličné ulici, kterou nepřežil 51letý muž.
DN - VoletinyDN - VoletinyZ provedeného šetření řidič elektrokoloběžky z dosud nezjištěných příčin havaroval na štěrkové komunikaci. Z ohledání místa činu nebylo zjištěno cizí zavinění a byla nařízena zdravotní pitva.
Příčiny a okolnosti dopravní nehody šetří trutnovští kriminalisté.

por. Pižlová Šárka, DiS.
29.7.2026, 8:15

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