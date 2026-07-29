Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Smrtelná dopravní nehoda
Muž po havárii na elektrokoloběžce zemřel.
V pondělí večer 27. července 2026 došlo k havárii elektrokoloběžky ve Voletinách v Ličné ulici, kterou nepřežil 51letý muž.
DN - VoletinyZ provedeného šetření řidič elektrokoloběžky z dosud nezjištěných příčin havaroval na štěrkové komunikaci. Z ohledání místa činu nebylo zjištěno cizí zavinění a byla nařízena zdravotní pitva.
Příčiny a okolnosti dopravní nehody šetří trutnovští kriminalisté.
por. Pižlová Šárka, DiS.
29.7.2026, 8:15