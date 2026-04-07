Výsledky velikonoční dopravně bezpečnostní akce
Svátky jara jsou minulostí a stejně tak i zvýšený policejní dohled na našich silnicích. Dopravně bezpečnostní akce v souvislosti s velikonočními svátky probíhala po celé republice a nejinak tomu bylo i v Plzeňském kraji.
Bohužel v souvislosti s velikonočními svátky jsme v minulých letech zaznamenali nepříznivý vývoj dopravní nehodovosti během těchto svátků i zvýšenou nekázeň řidičů. Někteří řidiči se na své cesty vydali ovlivněni alkoholem nebo pod vlivem omamných a psychotropních látek, což je u nás zakázané a stále v naší zemi platí nulová tolerance.
V rámci bezpečnostního opatření policisté z Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje odsloužili v přímém výkonu celkem 1385 hodin. Jejich zvýšený dohled započal již ve čtvrtek v odpoledních hodinách dne 2. dubna a pokračoval přes prodloužený víkend až do odpoledních hodin velikonočního pondělí. Na bezpečnost a plynulost silničního provozu dohlíželi zejména dopravní policisté, kteří kontrolovali dodržování předepsané rychlosti v obci i mimo obec, používání bezpečnostních pásů, ovlivnění řidičů a cyklistů alkoholem a kontrolovali i dodržování dalších platných předpisů. Do opatření byli zapojeni také policisté z pořádkové policie, kteří ve zvýšené míře dohlíželi na veřejný pořádek a bezpečnost v ulicích našich měst.
Při silničních kontrolách policisté zastavili celkem 2 544 vozidel a odhalili 464 přestupkových jednání, za které uložili pokuty v příkazním řízení za téměř 419 tisíc korun. U 127 řidičů policisté změřili překročení rychlosti vozidel, kdy 79 řidičů nedodrželo povolenou rychlost v obci a 48 pak mimo obec. U kontrolovaných vozidel také mnohdy nebyl v pořádku ani jejich technický stav, a to bylo zjištěno u 182 vozidel. 33 řidičů dostalo pokutu příkazem na místě za nesprávný způsob jízdy, 25 řidičů jelo po dálnici bez uhrazeného poplatku za její užití a 16 řidičů se nepřipoutalo během jízdy bezpečnostním pásem. Bohužel bylo zjištěno hned 13 řidičů, kteří se na naše silnice vydali pod vlivem alkoholu. Pět řidičů mělo pozitivní orientační test na návykové látky. Dopravní policisté u 18 řidičů zjistili nedoplatek v centrálním registru přeplatků a nedoplatků. Dva řidiči neměli na místě finanční prostředky k uhrazení, proto přišli o své registrační značky od vozidla a nemohli tedy dále pokračovat ve své cestě. 16 dlužníků na místě uhradilo téměř 40 tisíc korun. Policisté také odhalili 11 řidičů, kteří usedli za volant bez řidičského oprávnění.
Jak je z výsledků dopravně bezpečnostní akce patrné, stále se na našich silnicích pohybují řidiči, kteří nedodržují předepsaná pravidla a riskují jak své životy, ale i životy a zdraví ostatních účastníků silničního provozu. Z tohoto důvodu je i nadále důležité se stále věnovat dopravním kontrolám a tím zvyšovat bezpečnost na našich silnicích.
por. Ing. Eva Červenková
7. dubna 2026