Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
První vražda v roce
Olomoučtí krajští kriminalisté objasnili první letošní vraždu.
Hned první den roku museli kriminalisté odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje šetřit a objasnit první vraždu. V dané věci zahájili trestní stíhání dvaačtyřicetileté ženy pro zvlášť závažný zločin vražda.
Obviněná žena je podezřelá, že 1. ledna 2026 v domě v obci Pusté Žibřidovice na Šumpersku po předchozím požití alkoholu nožem zaútočila na svého přítele, kterému způsobila bodnořezné poranění. Zraněný muž na místě zemřel. Motivem činu byly spory mezi partnery. Žena se k činu doznala.
Kriminalisté dnes podají krajskému státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí ženy do vazby. Za zvlášť závažný zločin vražda jí hrozí trest odnětí svobody na deset až osmnáct let.
por. Mgr. Libor Hejtman
2. ledna 2026