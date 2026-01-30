Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
Hádka skončila tragicky
Muži ruply nervy a přitom uviděl zavěšenou šavli. Žena nepřežila.
Kriminalisté odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje zahájili trestní stíhání sedmapadesátiletého muže pro zvlášť závažný zločin vražda.
Ve středu 28. ledna 2026 o půl deváté večer jsme byli přivoláni k vážnému poranění osmatřicetileté ženy v domě v obci Čelčice na Prostějovsku. Policisté okamžitě vyrazili na místo. Mezitím se přivolaní zdravotnici snažili ženu zachránit. V domě se nacházel sedmapadesátiletý partner zraněné ženy, který policejní hlídce sdělil, že přítelkyně pila alkohol a tak se k ní přidal. Přitom se pohádali. Partnerka měla vzít zavěšenou dekorační šavli a tou se zranit. Policisté muži neuvěřili a přivolali prostějovské kriminalisty. Ti následně kontaktovali krajské kriminalisty, kteří si případ převzali. Mezitím žena i přes okamžitě poskytnutou zdravotnickou pomoc na místě zemřela. Muž se nakonec k bodnutí partnerky přiznal a byl zadržen. Za motivem činu zřejmě stály opakující se hádky pod vlivem alkoholu. Útočník svého činu litoval a nedokázal si vysvětlit své zkratkovité jednání, které vedlo k tragédii.
Obviněný muž byl v minulosti třikrát odsouzen, převážně pro majetkovou trestnou činnost. Kriminalisté dnes podají krajskému státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí muže do vazby. Za zvlášť závažný zločin vražda mu hrozí trest odnětí svobody na deset až osmnáct let.
por. Mgr. Libor Hejtman
30. ledna 2026