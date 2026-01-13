Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Zimní počasí potrápilo řidiče
I přes varování někteří nejeli opatrně.
Policisté od půlnoci (do 9:00) evidují více než tři desítky dopravních nehod, které souvisejí se zimním počasím. V drtivé většině šlo o kolize bez zranění, jen s hmotnou škodou na autech, svodidlech či dopravních značkách. Většinu nehod si řidiči řešili sami prostřednictvím euroformulářů či nahlášením n pojišťovnu. V zimním období znovu připomínáme nezbytnost citlivého zacházení s vozem, lehkou nohu na plynu a ještě lehčí na brzdě. Na cesty se vydejte poiuze s řádně očištěným vozidlem. Nejde jen o skla, ale také o vrstvy sněhu na karoserii vozu, které může při odlétnutí ohrozit ostatní účastníků silničního provozu.
13.01.2026, mjr. Pavel Šváb