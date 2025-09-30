Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Volby
Jihomoravští policisté budou o víkendu ve větším nasazení.
AKTUALIZACE: 4.10.
Sobotní hlasování se obešlo bez incidentů, policistům však práce ještě nekončí, dohlédnou na místa, kde bude docházet k přebírání hlasovacích lístků.
Aktualizace 3.10. 22:10
Průběh prvního dne voleb je v našem kraji poklidný. Policisté prověřovali dvě události:
V Zastávce u Brna u volební místnosti zajistili mladého muže, který se choval nepříčetně a dokonce se i sebepoškozoval. Ve spolupráci se záchranáři byl transportován do nemocnice. Informace od volební komise o výtržníkovi tropícím nepřístojnosti vyjeli do Hevlína prověřit znojemští policisté. Jejich zásah nakonec nebyl nutný, podnapilý a nevhodně oděný muž po domluvě komise místo opustil.
Desítky jihomoravských policistů se budou během volebního víkendu starat o dodržování veřejného pořádku v souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny PČR. Policisté budou v kontaktu s předsedy volebních komisí, připraveni budou i pyrotechnici se psy na vyhledávání výbušnin (pro případ výhružky uložením nástražného výbušného systému). Dohlédneme i na místa, kde bude docházet k přebírání či sčítání volebních hlasů. Našim cílem je zajistit hladký průběh voleb a co nejvíce eliminovat možnost jeho narušení. V současné době nemáme žádné informace o tom, že by měl být jejich průběh narušen či neměl být dodržován veřejný pořádek v okolí volebních místností. Aktuální informace k průběhu možno sledovat také na síti X.
30.9.2025, mjr. Pavel Šváb