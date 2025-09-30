Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Volby se blíží
Jihomoravští policisté budou o víkendu ve větším nasazení.
Desítky jihomoravských policistů se budou během volebního víkendu starat o dodržování veřejného pořádku v souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny PČR. Policisté budou v kontaktu s předsedy volebních komisí, připraveni budou i pyrotechnici se psy na vyhledávání výbušnin (pro případ výhružky uložením nástražného výbušného systému). Dohlédneme i na místa, kde bude docházet k přebírání či sčítání volebních hlasů. Našim cílem je zajistit hladký průběh voleb a co nejvíce eliminovat možnost jeho narušení. V současné době nemáme žádné informace o tom, že by měl být jejich průběh narušen či neměl být dodržován veřejný pořádek v okolí volebních místností. Aktuální informace k průběhu možno sledovat také na síti X.
30.9.2025, mjr. Pavel Šváb