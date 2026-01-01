Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Špatný nápad
Dvojice mladíků zinscenovala loupež, policisté vše rychle prokoukli.
V úterý večer v ulici Křenové museli policisté řešit zdánlivě vážné loupežné přepadení. Majitel místní prodejny nahlásil na tísňovou linku, že do obchodu přišel neznámý muž, který dal jinému zákazníkovi nůž pod krk a požadoval po něm, aby mu do batohu naskládal zboží.
Po příjezdu hlídky se na místě nacházel majitel provozovny a patnáctiletý mladík, který policistům tvrdil, že ze strachu útočníkovi do batohu uložil náplně do elektronických cigaret. Zřejmě však zafungoval policejní instinkt. Mužům zákona neseděly některé detaily výpovědi a začali se doptávat. Brzy se ukázalo, že nic nebylo tak, jak se na první pohled zdálo.
Vyšlo najevo, že údajná loupež byla pouze zinscenovaná. Patnáctiletý chlapec byl domluvený se svým o rok starším kamarádem, který měl hrát roli pachatele. Policisté staršího podezřelého kontaktovali, ten se dostavil na určené místo a k činu se doznal.
Oba mladíci následně skončili na služebně a nyní čelí podezření z provinění loupeže.
por. Andrea Cejnková, 13. března 2026