Sníh komplikuje dopravu

Bez zimní výbavy by řidiči neměli vyjíždět 

Ranní sněžení komplikuje dopravu na mnoha místech v Jihomoravském kraji. Od šesté hodiny, kdy začalo výrazněji sněžit, evidujeme více než dvacet událostí na silnicích v souvislosti se sněžením. Ať už jde o uvízlé nákladní vozy a autobusy, nebo dopravní nehody, které však naštěstí nejsou nijak vážné. Řidiče chceme upozornit, že bez zimní výbavy dnes rozhodně nemají vyjíždět. I mnohé komunikace ve větších městech jsou totiž stále pokryté vrstvou sněhu. Ti, kteří zimní výbavu mají, nesmí zapomenout před vyjetím důkladně očistit své auto od sněhu. Nestačí jen skla – pro ostatní může být nebezpečný i sníh odlétající z kapoty nebo střechy. Při jízdě po zasněžené nebo mokré vozovce počítejte s nižší adhezí pneumatik a přizpůsobte tomu rychlost i styl jízdy. 

por. David Chaloupka, 24. listopadu 2025

