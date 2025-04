Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Policisté vstoupili do registru dárců kostní dřeně

BRNO: Zapojily se dvě stovky zájemců.

Ve čtvrtek 3. dubna se na dvě stovky zájemců z řad policistů sešly v kinosále Vzdělávacího zařízení Brno, kam za nimi zamířila zástupkyně Českého národního registru dárců kostní dřeně paní Zdenka Wasserbauerová. Ta vysvětlila policistům základní odborné přípravy a Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje průběh samotného odběru i následný postup. Do registru nakonec vstoupilo 170 policistů. Velké poděkování patří nejen všem zájemcům o vstup do registru, ale také vedení Vzdělávacího zařízení Brno. Nejen dvouletá Madlenka, jejíž příběh aktuálně rezonuje v médiích, ale i další pacienti tak mají další naději na to, že v registru najdou shodu a budou moct dostat kostní dřeň od nového dárce.

mjr. Petra Ledabylová, 3.4.2025

vytisknout e-mailem