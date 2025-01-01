Policie České republiky  

Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Policisté převzali ocenění

Ocenění na Nové radnici v Brně předal policejní prezident Martin Vondrášek. 

Pro více než dvě stovky jihomoravských policistů byl páteční den rozhodně svátečním. Ve Sněmovním sále brněnské Nové radnice totiž proběhlo za účasti policejního prezidenta generálporučíka Martina Vondráška slavnostní ocenění policistů Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje. Ty policejní prezident ocenil za dlouholetý výkon služby a za zásluhy o bezpečnost v kraji. Řada policistů převzala za zásluhy o bezpečnost rovněž ocenění Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

por. Bohumil Malášek, 24. října 2025

