Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Muž chtěl skočit z mostu
Policisté zabránili neštěstí. /VIDEO/
V pátek před třetí hodinou ranní projížděli policisté z obvodního oddělení Králova Pole po mostě přes rychlostní silnici, když jejich pozornost upoutal muž sedící na zábradlí. Už na první pohled bylo zřejmé, že se nachází ve špatném psychickém stavu.
Když se k němu hlídka přiblížila, mladík na ni zakřičel, aby zůstali stát. Vyhrožoval, že pokud se k němu někdo přiblíží, skočí dolů. Policista společně se svou kolegyní však zachovali klid a začali s devětadvacetiletým mužem trpělivě komunikovat. Následovaly dlouhé a vypjaté minuty. Policisté se snažili získat jeho důvěru a odvést pozornost od tragického úmyslu. Mladík se postupně rozpovídal o svém životě, svých problémech i pocitech. Díky empatickému přístupu a trpělivosti se hlídce podařilo navázat takový kontakt, že muž nakonec své rozhodnutí přehodnotil. Po několika dlouhých minutách se policistům podařilo mladíka přesvědčit, aby přelezl zpět na bezpečnou stranu zábradlí. Policisté tak svým profesionálním přístupem a lidským jednáním pomohli zachránit lidský život.
nprap. Petra Hrůzová, 15. července 2026