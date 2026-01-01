Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Hledáme svědky riskantní jízdy
Cizinec, který nadýchal téměř jedno promile, ujížděl policistům brněnskými ulicemi. [VIDEO]
Oznámení o střetu s chodcem v centru Brna na ulici Nádražní, od kterého řidič ujel, přijali policisté v neděli krátce před polednem na tísňové lince. Operační důstojník za kličkujícím automobilem neprodleně vyslal nejbližší hlídky. Za ním jel i pohotový taxikář, který jeho nebezpečné počínání viděl a policistům průběžně hlásil jeho aktuální polohu.
Cizinec v riskantní jízdě pokračoval do brněnských Židenic, kde při dojíždění do zastávky Škroupova ohrozil autobus MHD. Řidič autobusu musel zabránit střetu prudkým brzděním, v jehož důsledku někteří cestující upadli. To už na místo dorazila prvosledová hlídka, které nebezpečného řidiče pokynem z okna označil pronásledující řidič taxislužby.
Hlídka se následně pokusila vozidlo zastavit. Řidič však na výzvu nereagoval a začal policistům ujíždět zpět do centra města. Během jízdy několikrát prudce brzdil, takže policisté museli opakovaně reagovat, aby zabránili střetu. Zároveň jim bránil v předjetí, nebezpečně kličkoval a vjížděl i do protisměru. Riskantně si počínal také u autobusového nádraží Zvonařka, kde projel křižovatku na červenou, stejně jako na několika dalších křižovatkách.
Do pronásledování se následně zapojily další hlídky, které VW Golf s polskou registrační značkou postupně obklíčily, a řidič nakonec zastavil na ulici Poříčí, jakmile přejel přes obrubník a poničil si na něm přední pneumatiky. Ani poté se situace neobešla bez zákroku a policisté museli agresivního muže zpacifikovat. Následnou dechovou zkouškou bylo zjištěno, že řidič měl téměř jedno promile alkoholu v dechu. Z místa byl převezen do policejní cely a automobil byl odtažen na policejní parkoviště. Případ je prověřován pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení. Nikomu se naštěstí při jeho nebezpečné jízdě nic nestalo.
Žádáme svědky, které mohl svou jízdou ohrozit a kteří dosud s policisty nehovořili, aby se přihlásili na tísňové lince 158. Zejména kriminalisté potřebují mluvit s dosud neznámým chodcem, do kterého měl šestatřicetiletý cizinec na počátku ujíždění narazit. Zároveň uvítáme i kamerové záznamy z jeho jízdy, například z palubních kamer vozidel.
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 5. května 2026