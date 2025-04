Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Cyklista naboural do auta a ujel

BRNO: Policisté ho vypátrali.

Cyklistická sezóna začala a na silnicích přibývá každým rokem více cyklistů a koloběžkářů, ale i nehod s jejich účastí. Od začátku roku vyšetřovali dopravní policisté na jižní Moravě už 40 střetů s cyklisty z toho 9 x s elektro-kolem. Více jak polovinu zavinili samotní milovníci cyklistiky, zraněni byli čtyři a jeden střet s vozidlem nepřežil. Chodci, cyklisté i koloběžkáři by si měli uvědomit, že patří do skupiny nejzranitelnějších účastníků silničního provozu a neměli by podceňovat povinnou výbavu, ochranné doplňky jako je cyklistická přilba a pravidlo být vidět. Reflexní prvky zvýší viditelnost až na 200m, což je dostatečná vzdálenost na kterou může řidič zareagovat.

Na co by milovníci cyklistiky neměli zapomínat je i alkohol či omamné látky, ty nepatří ani za volant, ale ani za řídítka.

Jeden takový případ řešili první dubnový den policisté v Brně. Krátce po dvaadvacáté hodině narazil cyklsta do vozidla, zvedl se a ujel. Řidič událost nahlásil na tísňovou linku i s popisem cyklisty. Netrvalo dlouho a policisté muže vypátrali o pár ulic dál. Jednalo se o dvaatřicetiletého cizince, který nelegálně pobýval na našem území a ještě byl pod vlivem alkoholu. Policisté zjistili, že svojí cyklojízdou poškodil více vozidel a celkově způsobil škodu za 70.000 korun.

nprap. Petra Hrůzová. 3. 4. 2025

